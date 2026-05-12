アジア株韓国株乱高下、政府高官がハイテク投資家の感情を逆なで 東京時間11:25現在 香港ハンセン指数 26497.19（+90.35+0.34%） 中国上海総合指数 4215.75（-9.27-0.22%） 台湾加権指数 41695.60（-94.46-0.23%） 韓国総合株価指数 7743.41（-78.83-1.01%） 豪ＡＳＸ２００指数 8668.10（-33.66-0.39%） アジア株は香港を除いて下落、米イラン戦争終結の見通しが立たず投資家心理が