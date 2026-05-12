農林水産省は、中東情勢の影響が懸念される農業や食品関連の資材について、57の項目の流通実態を調査しています。鈴木農水相は12日、閣議後に行われた会見で、57項目のうち12項目について、それぞれシェアの合計が過半以上となる事業者に聞き取りを行ったとし、「現時点で当面の供給は問題ない」との認識を示しました。12項目は、▽農業用のマルチフィルム、ハウス用のビニール▽コメ・パンの袋、牛乳パック、精肉の包装材、食肉包