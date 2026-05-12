「ドジャース−ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手が今季２勝目を懸けて先発。二回に先制ソロを被弾した。この回先頭の強打者、ディバースに対してフルカウントからの８球目、１４８キロのスプリットが内角高めに浮いたところを完璧に捉えられ、右中間への先制ソロとなった。佐々木は今季９本目の被弾。佐々木は続くラモスに右安打され走者を背負った。それでもアダメス、チャプマン、ベー