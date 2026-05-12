お笑いコンビ・タイムマシーン３号が１１日、日本テレビ系「しゃべくり００７」に出演。山本浩司が、やっぱり過ぎる名前の由来を明かした。この日は大ブレークを果たしたタイムマシーン３号が家族を伴い出演。山本の名前について、山本の母が「主人が野球が好きで…」と名前の由来を明かすと、上田晋也らは「あの山本浩二さんから！？」「ミスター赤ヘルの？」とびっくり。山本自身も知っていたといい「そうらしいんです」とコ