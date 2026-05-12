「ドジャース−ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。初回の第１打席は初球を引っかけボテボテの一ゴロに倒れた。大谷はここまで投打同時３試合を含む３７試合で打席に立ち、打率・２４１、６本塁打、１６打点、５盗塁、ＯＰＳ・７９２をマーク。前日１０日のブレーブス戦は４戦ぶりのノーヒットと振るわず、本塁打は２６日のカブス戦を最後に１０試合、４６打席連続