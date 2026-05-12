人気セクシー女優・石川澪の電子限定写真集『春の詩』が、プリント・オン・デマンド（POD）形式でリアル写真集として期間限定販売されることが決定した。販売期間は5月11日正午から5月31日午後11時59分まで。電子版で大きな反響を呼んだ話題作が、ファン待望の“紙の一冊”として登場する。【写真】石川澪 POD限定写真集『春の詩』表紙同作は、透明感あふれるビジュアルと情緒的な世界観が評価され、電子書籍として多くの支持