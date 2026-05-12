「ドジャース−ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手が今季２勝目を懸けて先発した。初回は先頭の李政厚（イ・ジョンフ）に初球の速球をとらえられ、逆方向へ強い打球。左翼のテオスカー・ヘルナンデスがスライディングキャッチで救い、マウンドで佐々木は拍手して感謝した。アラエス、シュミットも左飛に打ち取って７球で三者凡退スタート。シュミットへの最後の１球は今季最速９９・５マイル