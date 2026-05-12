子どもがSNSで知り合った大人とやり取りしていたら、親として「止めさせないと」と思うもの。しかし、それがきっかけで親子関係が悪くなることもあるようで？今回は、中学生の娘さんと親子関係が悪くなってしまったという、あるお母さんのエピソードをご紹介します。唯一、本音で話せる友達「中学生の娘がSNSで成人男性と連絡をとっていました。娘は『学校や家に居場所がない』『唯一、本音で話せる友達なの』と言っていましたが