ニシオホールディングスは大幅安。１１日取引終了後、上期（２５年１０月～２６年３月）連結決算を発表。売上高は１０７８億８８００万円（前年同期比３．３％減）、営業利益は１０５億６５００万円（同７．５％減）だった。前年に計上した大阪・関西万博関連特需の反動減や短期的な建設需要の波の影響があった。通期で増収増益を見込んでいるだけに売りを誘ったようだ。 出所：MINKABU PRESS