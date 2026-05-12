・インフがマド開け急伸、金融システムのモダナイズ需要追い風に今期大幅増益の見通し ・ニッパツがＳ高、半導体プロセス部品やデータセンター関連拡大で今期営業益２９％増計画 ・フジクラなど電線株の上値指向鮮明、米コーニング株の急騰が刺激材料に ・サイオスはＳ高、第１四半期営業益２．６倍で通期計画進捗率３９％ ・ＴＨＫは大幅高で新値追い、産業機器の受注好調で２６年１２月期業績予想を上方修