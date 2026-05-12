Snow Manが、5thアルバム『音故知新』を携えて開催した5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』のBlu-ray＆DVDを7月1日にリリースする。 （関連：Snow Man ラウール、慢心なき表現者が放つ輝き“上”を目指し続ける姿勢、ほなつ・ゆいなと共に再び世界へ） 本作には、2025年12月26日の東京ドーム公演全33曲を収録しており、ライブ本編にくわえて初回盤と通常盤それぞれに異なる