イビデン＝大幅高で青空圏舞う。同社は１１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比２０．１％増の５０００億円、営業利益は同４５．１％増の９００億円、最終利益は同９．０％減の５８０億円を見込む。また、前期の期末配当に関して従来の予想から５円増額したうえで、今期の年間配当予想は３５円（前期の年間配当は株式分割後ベースで３０円）とし