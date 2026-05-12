バンクーバー・ホワイトキャップスに所属する元ドイツ代表FWトーマス・ミュラーのルックスが反響を呼んでいる。現在36歳のミュラーはバイエルンで数々のタイトルを獲得し、ドイツ代表としても2014年のFIFAワールドカップ(W杯)優勝などを経験した。昨年夏にバイエルンを退団し、アメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)のバンクーバー・ホワイトキャップスに加入。キャプテンマークを巻き、公式戦13試合の出場で4ゴール1アシスト