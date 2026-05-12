プロ野球・福岡ソフトバンクホークスは5月12日、公式X（旧Twitter）を更新。横浜DeNAベイスターズの山本祐大捕手（27）と、ソフトバンクの尾形崇斗投手（26）、井上朋也内野手（23）による1対2の交換トレードが成立したことを発表した。DeNAの扇の要として活躍する正捕手の放出に、SNSに激震が走っている。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうが