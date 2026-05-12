【写真】山田涼介の最新オフショット／『一次元の挿し木』ソロビジュアル／以前のヘアスタイル Hey! Say! JUMPの山田涼介が、5月12日放送の『DayDay.』（日本テレビ系）に出演。番組公式SNSで公開されたオフショットが反響を集めている。 ■山田涼介、前髪あり＆黒髪にヘアチェンジ 公開されたのは、山田が番組のマスコットキャラクター“デイくん”を手にした1枚。 これまで明るめのブラウンヘアをセンター分