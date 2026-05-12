ＭＴＧ [東証Ｇ] が5月12日昼(11:30)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比33.4％増の99.6億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の140億円→150億円(前期は107億円)に7.1％上方修正し、増益率が30.5％増→39.8％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)