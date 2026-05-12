川崎重工業 [東証Ｐ] が5月12日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比22.9％増の1081億円になり、従来予想の900億円を上回って着地。27年3月期も前期比1.7％増の1100億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を166円→171円(前の期は150円)に増額し、今期は40円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配