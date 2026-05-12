ビジネスエンジニアリング [東証Ｐ] が5月12日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比37.5％増の64.3億円に拡大し、27年3月期も前期比7.2％増の69億円に伸びを見込み、11期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、12期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は42円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は1.0％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連