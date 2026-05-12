日清紡ホールディングス [東証Ｐ] が5月12日昼(11:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比3.6％減の206億円に減ったが、通期計画の215億円に対する進捗率は96.1％に達し、5年平均の70.6％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の14.1％→13.8％に低下した。 株探ニュース