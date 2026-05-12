12日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比387.56円（0.62％）高の6万2805.44円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は741、値下がりは770、変わらずは54。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を187.46円押し上げ。次いでイビデン が111.29円、フジクラ が90.91円、アドテスト が22.93円、東エレク が21.12円と続いた。 マイナス寄与度は182.63円の押し下げでファストリ がトップ