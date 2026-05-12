12日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数589、値下がり銘柄数761と、値下がりが優勢だった。 個別ではサイオスがストップ高。ＹＫＴ、サイバーステップホールディングス、ＡＫＩＢＡホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス、サニーサイドアップグループ、ＡＳＪ、シンデン・ハイテックス、内外テックなど45銘柄は年初来高値を更