12日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比13.1％増の2736億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.3％増の2138億円だった。 個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ中国科創板５０（ＳＴＡＲ５０） 、ＡＩセレクトメガトレンド日本株（ネットリターン） 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＮＡＳＤＡＱ１００（為替