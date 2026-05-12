12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数143、値下がり銘柄数394と、値下がりが優勢だった。 個別ではビーマップ、ＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。ＡＣＳＬは一時ストップ高と値を飛ばした。グリーンエナジー＆カンパニー、アストロスケールホールディングス、イオレ、Ｓａｐｅｅｔ、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅなど19銘柄は年初来高値を更新。ＴＭＨ、インフキュリオン、テク