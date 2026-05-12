シライ電子工業 [東証Ｓ] が5月12日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比29.8％減の18.2億円になり、27年3月期も前期比56.1％減の8億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比15円減の20円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比65.6％減の2.6億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の8.4％→4.3％に大幅悪化