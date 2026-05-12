バスケットボール・レバンガ北海道は週末、ホーム・北海きたえーるでファン感謝祭を開きました。会場には過去最多となる２６２１人のファン・ブースターが駆け付け、選手とスタッフが２つのチームに分かれて４種目で対決しました。（実況）「折茂さんアウト！」（折茂武彦さん）「お前結構本気できたな」（市場脩斗選手）「めっちゃ気持ちいい」この日、最も会場をわかせたのは、社長の折茂武