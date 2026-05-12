高市首相は、サイバー攻撃に悪用される懸念が高まっているAI＝クロード・ミュトスをめぐり、早急に対策を講じるよう閣僚に指示しました。松本デジタル相「ミュトスが非常に高性能で、実に短期間に色々なシステムの脆弱性を見つけるAIであるということは承知をしております」クロード・ミュトスは、アメリカの新興企業＝アンソロピック社が開発したAIモデルで、インターネット上の脆弱性を見つける能力が高いとされています。高市首