あのが、6月5日スタートのテレ東系ドラマ25『わたしの相殺日記』で地上波ドラマ単独初主演を務めることが決定した。さらに、主題歌はanoの「KILL LOVE」が起用される。【ライブ写真】八角形のセンターステージでダンサーとパフォーマンスするano『わたしの相殺日記』は、『孤独のグルメ』の脚本チームが手がける全4話のオリジナルドラマ。あのが演じる桜庭萌は、自己流の“相殺術”によって先行き不透明な世の中を自由に生きよ