U17女子アジアカップサッカーAFC U-17女子アジアカップ2026の準々決勝が11日に行われ、日本代表が韓国代表に1-0で勝利した。後半29分に17歳のMF樋口らら（マイナビ仙台レディースユース）が決勝点となる直接フリーキックを決めた。鮮やかな弾道に「女子でもこの距離から決めちゃうんだ」など、驚きの声が上がっている。樋口が右足で放ったボールは、壁を越えてGKの横を鋭く曲がった。ゴールネットに吸い込まれると両手を広げて