五輪3大会連続出場の競泳日本代表・池江璃花子（25＝横浜ゴム）が12日までに自身インスタグラムストーリーズを更新。結婚式への参列を報告した。池江は鮮やかなグリーンのドレスに白のボレロを合わせたお呼ばれコーデのオフショットを投稿。他にも「最強カップル」とつづり、バドミントン混合ダブルスで五輪2大会連続銅メダル獲得の東野有紗と、夫で元バドミントン選手、現コーチの五十嵐優氏との3ショットも披露した。東