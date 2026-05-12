はなまるうどんを展開するはなまるは12日、東京・赤坂見附駅すぐのオフィス・飲食が密集するエリアに位置する赤坂一ツ木通り店を、肉を主役に据えた新コンセプト店舗「はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）」に13日から刷新すると発表した。【写真】これが290円!?肉ガッツリの「爆淡々」累計500万食を突破した人気メニュー「冷やし担々」をベースに開発した総重量約1キロ・肉総重量約340グラムの「爆担々」を全国で期間限定