東京・霞が関の法務省＝3日再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を巡り、検察抗告の原則禁止を刑訴法の本則に明記すべきだとする自民党の主張を、法務省が受け入れる方針を固めたことが12日、関係者への取材で分かった。再審開始決定に対し検察官が抗告できるとの記載を本則から削除した上で、例外的に抗告できる規定を別に設ける案が浮上。自民の要求とは齟齬があるが、抗告を大きく制限する内容で、自民の対応が焦点となる。自