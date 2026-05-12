アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が１１日、４作目シングル「揺らめきの果てへ」（６月１８日配信開始）を皮切りに、９月まで４カ月連続シングル配信リリースをすることを発表した。４カ月連続配信リリースの第１弾の４作目シングル「揺らめきの果てへ」は、自身を取り巻く森羅万象の理に身を委ねながら、光を信じて生きていくというテーマの楽曲。ズッシリと響くベース音に乗せたメンバーの伸びやかな歌声が心地よく、