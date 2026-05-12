22歳・大森が話題大相撲夏場所が10日、両国国技館で初日を迎えた。横綱・豊昇龍（立浪）が休場し、波乱の幕開けとなったが、ある1人の力士が「千代の富士の再来か」などと、ネット上で話題になっている。その正体は幕下最下位格付け出しの22歳の大森（追手風）だ。初日の取組で若雅（二子山）を引き落としで破り、白星発進を飾った。日本相撲協会公式Xは写真とともに「幕下取組幕下最下位格付け出し、追手風部屋の大森最