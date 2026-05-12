俳優の有村架純、お笑い芸人のなかやまきんに君が12日、都内で行われた伊藤園『日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜』発表会にゲストとして登壇した。【全身ショット】ノースリーブでスタイル抜群な有村架純新茶シーズンにぴったりなグリーンの衣装で登場。茶業界に関わる生産者の思いを聞き「日本茶を守ろうとしてくださって、その熱量というのが、私たち日本国民にとっても安心感がある。消費者の