米司法省のロゴ＝4日、ワシントン（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米司法省は11日、中国政府の工作員として活動した疑いで、西部カリフォルニア州アルケイディア市長のアイリーン・ワン容疑者が訴追されたと発表した。市長就任前、中国政府の指示を受けて新疆ウイグル自治区でのジェノサイドや強制労働を否定する記事を自身のニュースサイトに投稿するなどしたとしている。司法省によると、ワン容疑者は2020〜22年、中国政府