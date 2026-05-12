昨年のＴＨＥＳＥＣＯＮＤ優勝のツートライブ・周平魂が１１日、日本テレビ系「有吉ゼミ」のチャレンジグルメ企画に登場。周平魂が４月からの単身赴任生活の一端を明かした。九州料理を出す店で、３・３キロ巨大ちゃんぽんでギャル曽根に挑戦する企画。元サッカー日本代表の加地亮氏、超能力戦士どりあんのおーちくん、そして周平魂が参戦した。この収録の１週間前に単身で上京してきた周平魂は「上京して初めてのテレビや