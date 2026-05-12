現地時間の2026年5月12日から、Appleの創業者でありカリスマ経営者として世界中の人々から尊敬を集めるスティーブ・ジョブズが描かれた1ドル硬貨が一般販売されます。Governor Gavin Newsom’s Steve Jobs innovation coin goes into circulation tomorrow | Governor of Californiahttps://www.gov.ca.gov/2026/05/11/american-innovation-coin/2026 American Innovation $1 Coin Rolls and Bags™ Featuring Innovation in