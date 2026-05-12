マット・デイモンとベン・アフレックが、南フロリダ史上最大の現金押収事件を題材にしたNetflix映画『Rip／リップ』を巡り、事件に関わったマイアミの元警察官から名誉棄損で訴えられた。【写真】マット・デイモン、美人妻＆愛娘4人とレッドカーペットに！幼なじみコンビのマットとベンがタッグを組んだ最新作『Rip／リップ』は、実話を基に、カルテルの隠れ家へのガサ入れで見つかった巨額の現金を巡る警官たちの攻防を描く緊