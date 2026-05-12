2025年アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門にノミネートされた音楽ドキュメンタリー映画『叛逆のサウンドトラック』より、予告編が解禁された。【動画】映画『叛逆のサウンドトラック』魂のリズムと歌声が全編を貫く予告編1961年2月のある朝、歌手のアビー・リンカーンとドラマーのマックス・ローチは、新たに独立したコンゴの首相パトリス・ルムンバの殺害に抗議するため、国連安全保障理事会に突入した。この瞬間、世界は