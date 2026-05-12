見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「届かぬ声」（第32回）が12日に放送され、タレントの飯尾和樹が病院の用務員役で登場。その存在感にネット上には「癒し枠だな…」「よい仕事をしそう」「偉い人だったりして!?」といった反響が寄せられた。【写真】原稿持ち込みを薦められるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第33回より帝都医科大学附属病院で