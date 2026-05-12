女優の安倍乙（おと）の投稿にファンはほっこりだ。１２日までにインスタグラムで「３コマ漫画ですよ最後まで見てくださいね」と投稿。うさぎと触れ合う写真を３枚投稿し、３枚目にはうさぎがかごから脱出し、それに驚く安倍の瞬間をアップした。この投稿には「かわいいすぎる」「最後の表情が全てを物語っていますね」「最後が面白かったです」「見事な三段オチだ」「２コマ目から３コマ目が急展開すぎて笑っちゃいました」