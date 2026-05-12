馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はメールドグラースが勝った２０１９年の新潟大賞典を取り上げる。今はＧ１シリーズに欠かせないレーン騎手のＪＲＡ重賞初勝利。実は平成最後に行われた重賞だった。平成最後の重賞を、人馬ともにフレッシュなホープが締めくくった。重賞初挑戦の４歳馬メールドグラースは４角８番手から直線では外へ進路を選択。躍動感あるフットワークで加速していくと、鋭