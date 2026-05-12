現役時代に近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が１１日放送のＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、阪神・高橋遥人投手の沢村栄治賞獲得について「もうこれ、間違いないでしょ。僕が言わなくても…」と断言した。高橋は３試合連続完封中で、今季はここまで５試合に登板し、全てシャットアウトの４勝（０敗）、防御率０・２１と驚異的な数字を残している。金村氏は４月１２日の中