日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴裕会長が１２日、ボブスレー男子が２月のミラノ・コルティナ五輪出場を逃した問題の聞き取り調査で不適切な発言があったとして、謝罪の声明文を公式ホームページ上で公表した。職務は今後も続けるとしている。２月の五輪に向け、連盟がボブスレーの五輪出場権獲得に関する規定の変更を把握していないミスが１月に発覚し、五輪出場を逃した。その後の関係者へのヒアリング調