ブラジルが予備登録55人を提出ブラジルサッカー連盟（CBF）は、2026年の北中米ワールドカップ（W杯）に向けて55名の予備登録メンバーリストを国際サッカー連盟（FIFA）に提出した。2014年ブラジル大会から3大会連続で出場しているFWネイマールがリスト入りした一方で、今年4月に負傷したイングランド・プレミアリーグ、チェルシーの19歳FWエステヴァン・ウィリアンはリスト外となり、最終登録メンバーの26名から外れることが確定