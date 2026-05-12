U-15日本代表がクロアチアでの国際大会に向けたメンバー22人を発表した日本サッカー協会（JFA）は5月11日、クロアチア遠征に臨むU-15日本代表メンバー22人を発表した。城和憲監督が率いる若き日本代表は、現地で開催される国際大会「Vlatko Markovi 2026」に参戦し、欧州や南米の強豪国と熱戦を繰り広げる。今回のメンバーには、187センチの長身GK植田力翔（京都サンガF.C. U-15）や、DF切通武流（神村学園中）ら、体格に恵ま