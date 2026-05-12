イ・ジョンヒョ監督が水原三星への加入経緯とJクラブとの秘話を告白した韓国2部Kリーグ2の水原三星ブルーウィングスのイ・ジョンヒョ監督が、自身の去就を巡る裏話を明かした。今オフにJリーグのクラブからオファーを受け、面談に臨んだものの不合格となっていたという。韓国メディア「SPOTV NEWS」が報じている。昨季まで光州FCの指揮官として評価を高め、韓国屈指の名将としての地位を確立したイ・ジョンヒョ監督。今季から