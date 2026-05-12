今日12日(火)は、午前中は広い範囲で晴れていますが、午後は東北〜九州の山沿いを中心に急な雨や雷雨に注意が必要です。天気急変のサインは?地上の気温アップ+上空の寒気+湿った空気=大気の状態が不安定今日12日(火)は、本州付近は日本の東の海上に中心をもつ高気圧に覆われますが、高気圧の周辺を回る湿った空気や上空の寒気の影響を受けるでしょう。また、九州は西から低気圧が近づき、夜は広い範囲で雨や雷雨となるでしょう。午