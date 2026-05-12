この先2週間は、前半は全国的に晴れる日が多く、気温は平年より高めとなる見込みです。17日(日)以降は最高気温が30℃以上の真夏日となり、今年一番の暑さになる所もあるでしょう。後半の21日(木)頃からは東海から九州を中心に曇りや雨の日が増え、晴れ間は長続きしない見込みです。全国的に晴れて気温上昇17日以降は今年一番の暑さになる所も5月13日(水)〜19日(火)は、日本付近は高気圧に覆われて全国的に晴れる日が多いでしょう