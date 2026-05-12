記事ポイントリスクモンスターチャイナとアリアンツ・トレードが共同開催する無料オンデマンドセミナー配信期間は2026年5月25日（月）〜6月1日（月）、申込期限は5月21日（木）18時までアンケート回答者に「リスモン業種別審査ノート中国・2024年版」を無料進呈 ホルムズ海峡の封鎖懸念や中東情勢の緊迫化を背景に、資源調達や物流の不安定化が続き、中国市場でも取引先の業績悪化による支払遅延・貸倒れリスクへの警戒が高